TeamVolley, Sola e Cavaliere promosse in prima squadra

Il vivaio di Lessona è una certezza. Il nuovo roster del TeamVolley – che prepara la sua quarta stagione consecutiva nel girone nazionale di Serie B2 – abbraccia generazioni diverse. Le più giovani in squadra saranno le schiacciatrici Alessia Cavaliere e Virginia Sola: classe 2006 la prima, addirittura 2009 la seconda. Sebbene Virginia abbia già conosciuto la categoria a più riprese durante lo scorso campionato, per entrambe si tratta della promozione - ufficiale e in pianta stabile - nella “pallavolo dei grandi”.

Le parole di Cavaliere: «Sono super-felice di questa “promozione” in prima squadra. Provo un mix di emozioni, non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Mi è stata data questa grande opportunità di giocare in B2: sarà un campionato impegnativo a livello mentale, ma sono piuttosto tranquilla perché ho voglia di imparare, crescere e dare un contributo alla squadra. Ritroverò coach Ivan Turcich in palestra e ne sono felice, è un punto di riferimento importante. Il mio obiettivo personale è migliorare, “rubando” più informazioni possibili dalle compagne più esperte e dal contesto in cui andrò a giocare».

Aggiunge Sola: «Sono emozionata e felice di far parte a pieno titolo della prima squadra. È un’immensa soddisfazione capire che la società ha creduto in me, apprezzando il mio impegno e dandomi questa grande opportunità al netto della mia giovane età. La B2 è adrenalina e concentrazione: ogni partita è una sfida. Sono entusiasta, ma voglio vivere l’esperienza senza troppa ansia e con l’idea di dare il massimo. L’anno scorso mi sono divertita, il gioco in questa categoria è più veloce e impegnativo. Mi ero già trovata bene nel gruppo, ma potendomi allenare sempre con queste ragazze mi inserirò anche meglio. Ritroverò coach Turcich, la mia guida in questi anni: ha sempre creduto in me e nella mia crescita. Obiettivo personale? Migliorare ogni giorno, sia come pallavolista che come persona».

L’orgoglio del direttore sportivo Marco Motto: «Sia Virginia, già aggregata varie volte in prima squadra l’anno scorso, che Alessia sono due profili su cui puntiamo molto. I nostri tecnici che le hanno seguite nelle giovanili le hanno ritenute pronte per il salto. Sanno che dovranno lavorare: sono attente e consapevoli del fatto che non verrà loro regalato nulla, ma dovranno cogliere l’occasione per migliorarsi. Averle ancora al TeamVolley è una grande soddisfazione per tutti, ne siamo contentissimi».