Calcio, Davide Finizio alla Biellese: "Contribuirò con impegno agli obiettivi della squadra"

Biellese 1902 è lieta di annunciare l’arrivo in prestito dal Torino FC di Davide Finizio, terzino sinistro classe 2007, in forza alla Prima Squadra per la stagione sportiva 2025/2026.

Nato a Susa (TO) il 16 aprile 2007, Davide ha compiuto l’intero percorso nel settore giovanile del Torino, club con cui nell’ultima stagione si è laureato campione d’Italia Under 18. Prima di approdare tra i granata, aveva mosso i primi passi palla al piede nel

G.S.D. Lascaris, a Pianezza, confermando sin da giovanissimo un talento fuori dal comune.

Nel vivaio del Toro ha bruciato le tappe: velocità, solidità difensiva e intelligenza tattica sono le qualità che gli hanno permesso di distinguersi stagione dopo stagione, fino a conquistare nel 2022 anche la maglia azzurra dell’Italia Under 16, con cui ha disputato un’amichevole ufficiale contro i pari età del Bologna.

Terzino moderno, tecnico e generoso nella corsa, Finizio unisce alla spinta sulla fascia una forte personalità e una fame agonistica che non passa inosservata. Dopo il tricolore conquistato lo scorso giugno, Davide è ora pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane carriera a Biella, affidandosi alla guida di mister Luca Prina.

Queste le sue prime parole da calciatore della Biellese: «Sono davvero felice ed emozionato di iniziare questa nuova avventura. Per me è un’opportunità importante in una piazza storica, dove si percepisce una passione autentica per il calcio. Darò il massimo per ripagare la fiducia della Società e contribuire con impegno agli obiettivi della squadra».