Lauretana “adotta” il tennis, a Biella l’inaugurazione del campo rinnovato al Circolo I Faggi

Martedì 22 luglio, alle 15, presso il Circolo I Faggi, a Biella, avrà luogo l’inaugurazione ufficiale del campo da tennis completamente rinnovato grazie al sostegno di Lauretana Spa, eccellenza industriale del territorio e prima azienda ad aderire al progetto “Adotta un campo”.

Un’iniziativa ambiziosa e concreta, che mira a creare un legame stabile tra impianti sportivi e realtà economiche locali, promuovendo una sinergia virtuosa tra il tessuto imprenditoriale biellese e le sue strutture sportive. In questo quadro, Lauretana si è distinta come apripista, dimostrando un impegno autentico non solo economico ma anche simbolico.

“Lauretana è stata al nostro fianco sin dal primo giorno – dichiarano i responsabili del circolo – garantendo un supporto costante e determinante, senza il quale non sarebbe stato possibile ospitare eventi di prestigio come il Torneo Internazionale Giovanile Under 16”.

Ma il contributo della storica azienda non si è fermato al restyling dell’impianto. Inserito all’interno di un più ampio processo di apertura del circolo alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e alla promozione dello sport in età precoce, l’intervento di Lauretana rappresenta un modello concreto di collaborazione tra sport e impresa. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alla presenza del Presidente di Lauretana, in quello che si preannuncia non solo come un taglio del nastro, ma come un momento di riconoscimento pubblico del valore sociale e sportivo dell’iniziativa.

Il Circolo Tennis I Faggi lancia ora un appello chiaro al mondo imprenditoriale locale: “Ci auguriamo che altre aziende colgano lo spirito di questo progetto e decidano di sostenerlo, facendo propria l’idea che investire nello sport significa investire nella qualità della vita del nostro territorio.I FAGGI // Biella sono innanzitutto un progetto di Valori a favore dei Giovani e delle Famiglie, dello Sport e della Salute, del Territorio e della Cultura. Dall’io al tu per giungere al NOI attraverso relazioni di Valore è il campo da gioco creato per permettere la partecipazione al Circolo di tutta la Comunità, là dove l’inclusivitá è la Bandiera che ogni giorno sventola sul Progetto I FAGGI // Biella”.

L’inaugurazione del nuovo campo non è solo un gesto simbolico. È un invito concreto a pensare lo sport non come accessorio, ma come infrastruttura educativa e culturale. Con Lauretana in prima linea, Biella si candida a diventare un laboratorio di buone pratiche dove business e benessere si incontrano… sul campo da tennis.