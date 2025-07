Da Recco a Ledro, Valdigne Triathlon a segno con ottimi risultati FOTO

A Recco sabato 12 luglio nella Tappa Finale del Circuito Italiano di Aquathlon (2,5km run, 1.000m swim, 2,5km run) organizzata da Pier Giorgio Orla e QualiTry grandi risultati per il team verde-turchese-oro.

Al femminile straordinari risultati per il Valdigne Triathlon con un incredibile “pokerissimo” con ben 5 atlete nelle prime cinque posizioni: vittoria assoluta per la biellese Costanza Antoniotti con una frazione di nuoto strepitosa che le ha permesso di conquistare il comando della prova, splendido secondo posto per la lombarda Laura Ceddia che stacca i migliori tempi in prima e terza frazione, terzo posto per la giovane torinese Alice Ventre con tre “split” molto positivi, 4° posto e oro YB per l’arquatese Erica Pordenon protagonista in prima frazione, ottimo il rientro alle gare della torinese Rachele Lavagno che con una splendida frazione di nuoto conquista il 5° posto assoluto e l’oro tra le S1. Ma le soddisfazioni al femminile non finiscono qui: la torinese Valentina Alessi, al debutto per Valdigne Triathlon, ottiene un ottimo bronzo tra le S3, ancora un oro per la biellese Alessandra Degiugno con il primo posto tra le M3.

Tra gli uomini, 5° posto assoluto e oro tra gli S2 per brianzolo Thomas Previtali in testa dopo la prima run, argento tra gli S1, lombardo Daniele Castelli, 8° assoluto e protagonista di una gara solida, molto bene Dario Nitti, bronzo tra gli M3. Per il Valdigne Triathlon grande soddisfazione per il secondo posto assoluto nel Circuito Nazionale di Aquathlon che dopo le tappe di Napoli, Rimini, Taranto ha ottenuto nella Finale di Recco questo prestigioso traguardo.

Domenica annullamento per condizioni meteo proibitive del classico Triathlon Olimpico di Recco, sostituito da una run di 4,6 km. Successo al femminile per la reggiana Matilde Salati, al maschile oro e argento per Edoardo Mazzucco e Luc Vitali, prove positive per Sergio Pordenon e Nicola Repetto.

A Ledro (TN) è andata in scena la 11° edizione del Ledroman, spettacolare gara in una location bellissima, ottimamente organizzata da TryLedroEnergy e condotta da Fabio D’Annunzio Speaker. Anche nella località turistica trentina i podi si sono colorati del verde degli Atleti di Valdigne Triathlon.

Tra le donne prestazioni top per la bassanese Francesca Crestani (argento assoluto) protagonista di una gara di testa e del miglior tempo in seconda frazione. Al maschile ottimo 11° posto per Leonardo Allegri, oro tra gli S2 e 13° posto assoluto per il sempre performante veneziano Marco Barison, ancora un podio di categoria per il reggiano Samuele Silla Gilioli, bronzo tra gli S3, con tre frazioni molto solide in una gara estremamente partecipata.

Domenica 13 luglio al Triathlon Sprint di Ferrara, organizzato da Overcome Events, gran bella gara della marchigiana Giorgia Pucciarelli che ha conquistato un prestigioso argento assoluto, sempre domenica ancora un podio assoluto per Matilde Dal Mas che, con tre frazioni solide, ha conquistato il secondo posto nel Triathlon Olimpico di Suviana a testimonianza di un ottimo momento di forma. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi prima della pausa agostana.