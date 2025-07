La Pro Loco di Pollone porta il suo sostegno alla Banca del Giocattolo, “Solo il primo passo di una collaborazione che continuerà”

Un gesto concreto di solidarietà ha segnato la giornata di ieri presso la sede di Biella Vaglio della Banca del Giocattolo, dove i rappresentanti della Pro Loco di Pollone hanno consegnato all’associazione un contributo, ben mille euro, raccolto in occasione del Memorial Enrico Leone dell'8 giugno, raduno di auto e moto d’epoca nel ricordo di un amico che non c’è più.

L’incontro è stato l’occasione per conoscere più da vicino l’attività portata avanti con passione dai volontari della Banca del Giocattolo, un progetto che da anni regala sorrisi ai bambini meno fortunati grazie alla raccolta, al recupero e alla distribuzione gratuita di giocattoli.

Durante la visita, i rappresentanti della Pro Loco di Pollone hanno potuto toccare con mano l’importanza del lavoro svolto dall’associazione, evidenziando come realtà di questo tipo meritino non solo apprezzamento, ma anche un supporto concreto: “Questa è solo la prima di molte altre collaborazioni future”, hanno dichiarato con convinzione.

Un aspetto importante da sottolineare è che la Banca del Giocattolo, pur essendo animata da uno spirito interamente volontario, deve affrontare spese non indifferenti per mantenere attive le proprie sedi. È per questo che ogni contributo, piccolo o grande che sia, è fondamentale per garantire la continuità di un servizio che ha un impatto reale nella vita di tanti bambini e famiglie bisognose del territorio e non solo.

Il gesto della Pro Loco di Pollone rappresenta quindi non solo un aiuto concreto, ma anche un esempio di come il fare rete tra realtà locali possa diventare il motore di iniziative dal grande valore umano e sociale.