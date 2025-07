Calcio, Clerici alla Fulgor Chiavazzese: il centrocampo si rafforza

La scorsa stagione ha vestito il nero e il bianco del Lascaris ma la carriera di Simone Clerici nasconde diverse esperienze. Nonostante i 23 anni, il centrocampista arrivato alla corte di mister Virga ha giocato nelle settore giovanile dell’Alessandria, per poi spostarsi in Serie D al Saluzzo, in Eccellenza all’Alicese e al PDHAE, senza trascurare la parentesi in Serie D al Pinerolo.

Ecco le sue prime parole sulla scelta di raggiungere la Fulgor Valdengo Chiavazzese: “La fiducia e l’importanza che mi hanno trasmesso il mister e il direttore non sono state indifferenti. Conosco anche alcuni giocatori che saranno in squadra, sono persone con cui mi sono trovato bene in passato”.

Quello dei primi contatti con il direttore Rosso non è l’unico aspetto che analizza Clerici. Il classe ‘01 spiega ciò che si aspetta dalla stagione 2025/26: “Il girone è difficile, sicuramente ci sarà da lottare e da soffrire, ma sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni. L’obiettivo è aiutare la squadra con qualsiasi mezzo a disposizione, ma spero di trovare gioie anche a livello personale, magari con qualche gol”.