Climb Runners: un weekend di emozioni forti tra Courmayeur e la Val Formazza

È stato un fine settimana di grandi risultati per gli atleti climb runners impegnati su alcuni dei percorsi più spettacolari delle Alpi. Due le manifestazioni protagoniste: il Gran Trail Courmayeur e il BUT – Bettelmatt Ultra Trail in Val Formazza.

A Courmayeur nella 30 km (2000 m di dislivello positivo) Federico Magagna ha conquistato il 3° posto assoluto.

Nella 100 km (7000 m dislivello positivo) Irene Corniati ha chiuso con un ottimo 8° posto femminile.

Non da meno la BUT – Bettelmatt Ultra Trail, svoltasi nella suggestiva cornice della Val Formazza, dove i trail runners hanno sfidato i 3165 metri di dislivello su 53 chilometri di tracciato:

Nella 53 km (3165 m di dislivello positivo) ha tagliato il traguardo in 11ª posizione assoluta Marco Bazzocchi.