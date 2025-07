Incidenti a Viverone, Salussola e Biella: in ospedale due motociclisti (foto di repertorio)

Ancora incidenti stradali nel Biellese. Nel primo pomeriggio di ieri, 15 luglio, si è verificato un tamponamento tra due moto nel comune di Viverone.

Entrambi i centauri, due uomini di 64 e 19 anni, sono stati caricati sull'ambulanza e trasportati in ospedale per le cure del caso. Avrebbero riportato lievi escoriazioni. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

A Salussola altro sinistro tra più mezzi con i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale giunti per l'assistenza ai conducenti. A Biella, invece, un'auto avrebbe travolto un animale selvatico in via dei Tigli. Fortunatamente l'uomo al volante sarebbe rimasto indenne nell'impatto.