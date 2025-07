Incendio ad una canna fumaria, a Mongrando arrivano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco a Mongrando per un incendio scoppiato all'interno di una canna fumaria. L'allarme è scattato intorno alle 16.10 di oggi, 16 luglio. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto a domare il rogo in tempi rapidi e a rimettere l'area in sicurezza.