Equipe Vitesse, prove in chiaroscuro al Trofeo Giovanni Bracco

Si è disputato sabato 12 luglio il Trofeo Giovanni Bracco, secondo appuntamento del challenge Aci Biella riservato alla regolarità turistica.

Buon risultato per la scuderia Equipe Vitesse che ottiene un brillante 15° posto assoluto e la vittoria nel decimo raggruppamento con Luca Florio e Nadia Giardino, sempre più a loro agio in questa specialità con la sempre ammirata Toyota Celica Gt Four.

Un po' di sfortuna invece per Roberto Giachetti e Roberto Pedriali che accusano alcuni problemi al cronometro che in alcuni settori non li fa approcciare al meglio ai pressostati. Ottengono comunque la settima posizione tra le auto moderne con la bella Abarth 595 competizione.

Prossimo appuntamento di scuderia il prossimo weekend con Rally Valli Ossolane e il Rally Campagnolo.