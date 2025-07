Cane non vedente e privo di udito in difficoltà vicino al torrente, a Tavigliano arrivano i soccorsi (foto di repertorio)

Una passante nota un cagnolino in difficoltà vicino al torrente e, preoccupata per le sue condizioni di salute, allerta immediatamente il 112. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 14 luglio, nel comune di Tavigliano.

Sul posto sono giunti velocemente i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di recupero e soccorso. Sembra che il cucciolo fosse non vedente e privo di udito. In seguito, è stato affidato al personale del Canile di Cossato.

Non è chiaro se sia allontanato dalla sua famiglia e non abbia più saputo ritrovare la via di casa o se è stato abbandonato da qualcuno.