ASD New Generation Taekwondo, tempo di esami FOTO

Periodo di esami per gli allievi della ASD New Generation Taekwondo che tra fine giugno e i primi di luglio è stata impegnata nella preparazione degli esami per il passaggio di grado di cintura, con due importanti appuntamenti: il 6 luglio presso la storica sede della Società, Roasio, si sono svolti gli esami regionali per il passaggio di Dan (gradi cinture nere) e per la qualifica di Ufficiale di Gara, che in questa sessione estiva ha visto la partecipazione di 14 candidati provenienti da tutte le province del Piemonte che hanno effettuato le prove tecniche davanti alla commissione federale nominata per l'incarico. 3 i candidati della Società, che hanno passato con successo l'esame: Davide Bertano di Sostegno e Diego Quaglia di San Germano Vercellese hanno ottenuto infatti il grado di 1° Dan cintura nera, Tommaso Motto di Roasio ha ottenuto la qualifica di Ufficiale di Gara, andando ad arricchire il team di UDG piemontesi impegnati nelle varie competizioni svolte a livello regionale e nazionale. Tutti allievi storici della Società, che hanno cominciato da giovanissimi la pratica del Taekwondo e che stanno continuando il loro percorso di crescita con costanza.

Non solo, a fine giugno una trentina di allievi della ASD hanno sostenuto e passato con successo gli esami di cinture colorate, tenutosi sempre nella sede di Roasio: un momento di aggregazione e di ritrovo importante per tutti gli iscritti della Società, dai più piccoli agli adulti, organizzato e coordinato dai tecnici Stefano e Giorgio Moi e Maurice Magoni.