Estate in festa a RSA Villa Delleani: musica, emozioni e comunità in primo piano FOTO

Una giornata all’insegna della condivisione, della musica e dell’allegria quella vissuta mercoledì 9 luglio a RSA Villa Delleani di Camburzano, ex RSA Sant’Eusebio, parte del Gruppo La Villa, in occasione della tanto attesa “Festa d’Estate”.

L’evento, organizzato nello splendido giardino della struttura, ha preso il via nel primo pomeriggio con l’esibizione della banda “I Camilleros”, che ha subito coinvolto gli Ospiti con un’esplosione di energia e sorrisi. Il frontman Camillo, grazie al suo trascinante karaoke, ha trasformato il momento musicale in uno spettacolo partecipato, dove mani alzate, voci unite e volti entusiasti hanno animato la scena.

A seguire, la tradizionale lotteria a premi, condotta con entusiasmo da Grazia insieme ai volontari del gruppo ABV, ha regalato momenti di sorpresa e divertimento, premiando simbolicamente la partecipazione e la vitalità dei presenti.

Il pomeriggio si è poi trasformato in una vera e propria serata di festa con l’arrivo della band “Franco e I Colpi di Scena”, che ha saputo conquistare il pubblico con un repertorio travolgente, accompagnando un ricco apericena all’aperto, curato con attenzione dallo staff della struttura.

Particolarmente gradita la presenza del Sindaco di Camburzano, Luca Menegon, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e sottolineato l’importanza del legame tra la RSA e la comunità locale.

Un evento che ha ricordato ancora una volta quanto RSA Villa Delleani sia attivamente impegnata nel promuovere l’inclusione sociale e il dialogo con il territorio, anche attraverso iniziative simboliche e coinvolgenti. Tra queste, l’accoglienza degli Alpini di Bergamo in occasione dell’Adunata Nazionale, la celebrazione della Festa della Repubblica, e – in questi giorni – il progetto delle “elezioni interne”, che porterà alla nomina simbolica di un “Sindaco” della struttura: un’iniziativa pensata per rafforzare la partecipazione degli Ospiti alla vita quotidiana della RSA.

«La festa di ieri è la dimostrazione di quanto sia vivo e attivo il senso di comunità all’interno della nostra struttura», ha dichiarato Andrea Calvino, Responsabile di RSA Villa Delleani. «Questi momenti ci ricordano che il benessere passa anche dalla condivisione, dalla musica e dalla partecipazione. Ringrazio di cuore tutto lo staff, i volontari, gli artisti e soprattutto i nostri Ospiti, che ogni giorno ci insegnano quanto può essere ricca e piena la vita in RSA.»

La giornata si è conclusa con un messaggio chiaro e potente: a Villa Delleani l’estate non è solo una stagione, ma un modo di vivere insieme.