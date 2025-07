Calcio, ritorno in panchina per Alberto Casazza: “Allenerò i giovani a Cossato”

Dopo anni spesi dietro una scrivania, è giunto il tempo di tornare a solcare il rettangolo da gioco. È notizia di queste ore che il direttore generale del Città di Cossato Alberto Casazza ha lasciato il proprio incarico per una passione mai sopita: allenare e formare le nuove generazioni.

Dalla prossima stagione, infatti, guiderà l'Under 17, assieme al vice Luciano Perrotti. “Arrivato alla soglia del decimo anno nel Città di Cossato il mio contributo come dirigente è terminato con questa stagione sportiva e quindi, il prossimo anno, non avrò ruoli dirigenziali in società – spiega - Quasi 10 anni, preceduti da tanti altri nel GS Parlamento e nel Cossato Calcio, in cui ho potuto ricoprire tanti ruoli: istruttore, responsabile tecnico della scuola calcio e dell'agonistica, responsabile del settore giovanile, direttore sportivo, allenatore e direttore generale. Mansioni svolte con l'obiettivo principale di essere d'aiuto ai tantissimi bambini e ragazzi che avevano ed hanno la passione per il gioco del calcio e con l'obiettivo di essere di supporto agli allenatori, collaboratori, dirigenti che hanno assunto la responsabilità di educare tecnicamente e sportivamente i giovani calciatori”.

Ora, tra qualche mese, il grande ritorno in campo: “Sono partito quasi 20 anni fa, come giovane istruttore e fortunatamente porterò avanti la mia più grande passione...allenare – confida - Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno aiutato a svolgere i vari compiti ed un grande in bocca al lupo per il loro lavoro ai nuovi responsabili”.