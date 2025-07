Regione, si va verso l'aumento dell'Irpef: si pagherà 70 euro in più

La notizia non è ancora ufficiale ma sembra abbastanza certa. Per compensare i tagli della riforma Irpef voluta dal governo Meloni, il governo Cirio dovrà mettere le mani nel portafoglio dei piemontesi, in particolare di quelli che hanno redditi medi.

Ieri in Commissione Bilancio l'assessore Andrea Tronzano non ha escluso il ritocco delle aliquote, spiegando che tutti i bilanci regionali stanno vivendo difficoltà, principalmente a causa dei sacrifici richiesti da Roma. Sarà necessario attendere il giudizio di parifica della Corte dei Conti, che arriverà il 16 luglio, per sapere se la Regione sarà chiamata a mettere mano all'Irpef dei piemontesi.

Ma l'aumento sembra inevitabile: si stima un impatto di circa 70 euro a contribuente, per chi ha un reddito compreso compreso tra i 15 mila ed i 50mila euro. Gli effetti della manovra regionale si percepiranno nel 2027, ma i piemontesi saranno già chiamati a pagare dal 2026.