Topo Gigio protagonista al Lessona Summer Festival 2025 VIDEO

“Ma cosa mi dici mai, siete pronti a farvi strapazzare di coccole?”. È l'invito che Topo Gigio ha rivolto alle famiglie e ai bambini biellesi in occasione della sua esibizione, in programma alle 19 di domenica 13 luglio, nell'area eventi di Lessona (via per Masserano).

Icona emblematica della televisione, amata da grandi e piccoli di diverse generazioni, sarà protagonista di un nuovo spettacolo emozionante, divertente e coinvolgente adatto a tutti i gusti.

“Qui, ballerò e canterò assieme a tutti quanti – spiega nel video diffuso sui canali social della manifestazione biellese – Infine, come ciliegina di 'formaggio' una foto ricordo con gli amici del Lessona Summer Festival”.