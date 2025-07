A Cossato la musica è protagonista, ecco la 1° edizione di KÒS Music Festival - Keys Of Sound

Dal 30 luglio al 15 agosto si terrà a Cossato la prima edizione del “KÒS Music Festival - Keys Of Sound”, festival musicale e artistico ideato, promosso e realizzato da SONORIA APS e Istituto Civico Musicale “G. Rossini” di Cossato, con il contributo e il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Cossato.

Il Festival rientra nelle iniziative relative al bando “CulturHub”, promosso e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il filo conduttore dei vari eventi, dislocati in varie aree della città di Cossato, sarà naturalmente la musica, declinata in diverse forme. Ogni evento nasce con un intento semplice ma coinvolgente, dove la musica non è solo da ascoltare, ma anche da esplorare e vivere intensamente.

Il Festival punta tutto sulla gioia di condividere, sul far risuonare ogni nota fra le persone e la città di Cossato: una proposta pensata soprattutto per i giovani ma aperta a chiunque abbia voglia di partecipare, esserci, sperimentare, farsi trasportare dal ritmo e far parte di qualcosa di autentico. La musica si fa portavoce di un messaggio universale e potente: musica che unisce, che accende legami e che crea spazi urbani da abitare insieme.