Da Lovadina a Lecco, ottimi risultati per Valdigne Triathlon FOTO

A Lovadina (TV) il 4-5-6 luglio 2025 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Triathlon individuali ed a Staffetta 2+2, le gare Promozionali per la categoria Ragazzi e la Coppa delle Regioni.

Nella splendida struttura del Centro “Le Bandie”, che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi in un parco chiuso e protetto e ai tantissimi spettatori di godere delle competizioni, si è svolta una tre giorni molto intensa di gare, sempre coinvolgenti e preparatissimi i due Speaker dell’evento Silvia Riccò e Dario “Daddo” Nardone che hanno la vasta platea di appassionati.

La prima giornata si è disputata venerdì 4 luglio. Tra le Junior (750m-20km-5km) ottima gara per 2/3 in testa (con nuoto e bike top in fuga con un’altra atleta) per la biellese Costanza Antoniotti, per lei 8° posto finale. Tra gli Junior maschi purtroppo ritiro dopo essere stato in testa da solo per il lecchese Marco Balestreri per un problema muscolare, ritiri anche per i torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le YB (400m-10km-3km) si è registrato il miglior risultato di giornata, in una gara che ha messo a durissima prova le concorrenti per il caldo terribile, con lo splendido argento della torinese Alice Ventre, protagonista di una gara in crescendo con una run finale fantastica, molto buona la gara della parmense Asia Baistrocchi, sempre tra le migliori e 16° al traguardo.

Prova sfortunata per l’arquatese Erica Pordenon, ritirata a causa di un colpo di calore quando era in ottima posizione. Tra i Youth B maschi prova molto positiva per il biellese Giacomo Frassati, in una gara per buona parte con i migliori del lotto, per lui 15° piazza finale. Al traguardo il torinese Lorenzo Gatti, il lecchese Pietro Carminati e il biellese Thomas Gomes. Tra le YA buoni piazzamenti dalle biellesi Cecilia Lorenzoni e Giulia Ferrari. Nella categoria Youth A maschile ancora una prova top per il giovane torinese Giovanni Durando, 8° al traguardo, molto bene il biellese Federico Cagnin, 23°, per entrambi molto positive le bike e le run. Nella gara U23 (valida per Circuito U23) al femminile brave Matilde Dal Mas, 4°, Giorgia Pucciarelli, 7° e Rachele Laschi, 8°. Tra i maschi bene il torinese Enea Demarchi, 4° e il monegasco Luc Vitali, 10°.

Sabato si sono disputate le gare a Staffetta 2+2 per le categorie Junior e Youth e per il bellissimo format promozionale (non assegnava titoli italiani) della staffetta “Sviluppo”. Le prime a scendere in competizione sono state le Staffette Sviluppo, con prestazioni positive del torinese Marco Sabbatini e dei biellesi Giulia Ferrari, Federico Cagnin e Thomas Gomes. Nelle Staffette Junior la staffetta composta da Antoniotti-Balestreri-Baistrocchi e Carminati conquista l’8° posto, buona la gara della seconda staffetta composta da Turbiglio-Gatti-Lorenzoni-Gai che conquista il 23° posto.

Nella gara Youth, grande gara della Staffetta composta da Pordenon-Frassati-Ventre-Durando che conquista il podio allargato con un bellissimo 6° posto. Nel pomeriggio di sabato 5 luglio si sono disputate le Gare Promozionali destinate alle categorie Ragazzi con una numerosissima partecipazione di giovanissimi atleti di ogni parte d’Italia. Tra i maschi un combattivo biellese Thomas Zecchini conquista il 6° posto finale. Buoni piazzamenti per i biellesi Mattia Gallo Barbisio e Edoardo Cagnin.

Nella mattinata di domenica molti atleti di Valdigne Triathlon sono stati convocati nei Team di Piemonte ed Emilia Romagna per la Coppa delle Regioni. Tra gli Junior straordinario successo per Piemonte 1 con staffettista Costanza Antoniotti che con una terza frazione notevole (1° tempo) ha permesso alla staffetta piemontese di conquistare la testa e non lasciarla più, oro meritatissimo per Teresa Vizio, Tommaso Sommariva, Costanza Antoniotti e Sebastiano Margaria che danno lustro al Triathlon Piemontese nel panorama italiano.

Nella gara Youth prova sfortunata per Piemonte 1 (con staffettisti ben tre atleti di Valdigne Triathlon: Pordenon, Ventre e Frassati), che quando stava lottando per il podio ha subito un salto di catena del 4° staffettista ed ha conquistato così un ottimo 4° posto. Molto bene negli altri Team piemontesi i giovani di Valdigne Triathlon selezionati: Lorenzoni, Durando e Cagnin, bene tra le staffette Junior la parmense Asia Baistrocchi sempre tra le migliori nei primi due split.

A Lecco domenica 7 luglio è andato in scena a Lecco il classico Triathlon Sprint. Al femminile, straordinari risultati delle portacolori di Valdigne Triathlon: ottimo argento assoluto per Laura Ceddia, bronzo per Erica Maculan, entrambe protagoniste di una gara di testa, con una run finale molto positiva. Tra gli uomini splendido oro assoluto, in casa, del lecchese Andrea Balestreri, per lui tre frazioni strepitose e vittoria meritatissima, 9° posto assoluto per Daniele Castelli autore di una prova molto solida che gli ha permesso anche di conquistare l’argento tra gli S1, ancora un podio, con il bronzo per il reggiano Samuele Silla Gilioli, 13° nella classifica assoluta. Buona la gara del lecchese Alessandro Cazzaniga, 20° assoluto e 6° tra gli S1.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti sportivi prima della pausa agostana.