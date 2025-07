Tollegno, successo per il Torneo di bocce "Baraonda d’estate" FOTO

Sono stati 18 i partecipanti al Torneo di bocce "Baraonda d’estate", andato in scena sabato 5 luglio presso il bocciodromo di Tollegno. Un pomeriggio all’insegna dello sport e della convivialità, che ha visto salire sul podio Giorgio Laconi, Paola Vincenzi e Pietro Bongiovanni, rispettivamente primo, seconda e terzo classificato.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dell’evento e stiamo già pensando di riproporlo in futuro”, ha commentato Sergio Baratella, che ha curato la direzione del torneo. “Quando non ci sono gare ufficiali della Federazione, iniziative come queste rappresentano una bella occasione per incontrarsi e allenarsi insieme”.

Ma l’estate delle bocce non finisce qui: questa sera, infatti, riflettori puntati su Pettinengo, dove è in programma la 50ª edizione del Campionato Sezionale – Coppa Luigino Botta. Al momento sono ben 40 le coppie iscritte.