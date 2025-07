Panathlon Club Biella, incontro dedicato al respiro

Il tradizionale convivio di luglio del Panathlon Club Biella si è svolto, come ogni anno, nella suggestiva cornice all’aperto del Ristorante “I Faggi”, confermando lo spirito conviviale e il desiderio di approfondimento culturale che caratterizza da sempre gli incontri del Club.

L’incontro prevedeva una serata dedicata al tema del respiro, declinato nei suoi aspetti mentali e fisici. Presente la dottoressa Graziella Rulli. Condivise alcune tecniche di respirazione, come diverse semplici pratiche utilizzate dai coach sportivi di alto livello per il miglioramento della concentrazione e della performance, ma anche nella didattica quotidiana per il recupero fisico e mentale.

Non sono mancati cenni ai benefici del respiro in ambito di gestione dell’ansia, dello stress, del sonno e della qualità della vita, soprattutto in età adulta e nella terza età. La serata è poi proseguita, dopo la cena, con l’intervento della dottoressa Graziella Rulli, socia del Club, che ha proposto una relazione chiara e coinvolgente sui benefici fisiologici del respiro.

La dottoressa ha illustrato, con competenza e passione, come una corretta respirazione possa incidere positivamente sulla salute dell’organismo, in particolare in ambito sportivo ma non solo, evidenziandone il ruolo centrale per il benessere generale. Una serata diversa dal previsto, ma ricca di spunti, riflessioni e condivisione.