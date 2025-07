Cerrione, successo per la camminata Inclusiva dell’ASD Handicap Biellese

Nonostante le previsioni meteo non promettessero nulla di buono, la pioggia ha deciso di lasciar spazio al sole e alla gioia: domenica si è svolta con grande successo la camminata organizzata dall’ASD Handicap Biellese, un momento di condivisione, leggerezza e comunità che ha coinvolto numerosi partecipanti.

Con passo sereno e spirito allegro, i partecipanti hanno percorso insieme il tragitto previsto, godendo della mattinata serena e, soprattutto, della compagnia reciproca. È stata una giornata all’insegna dell’inclusione, della voglia di stare insieme e del piacere di fare qualcosa di bello per sé e per gli altri.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: i partecipanti, gli accompagnatori, i volontari e gli sponsor che ci hanno sostenuto con entusiasmo. In particolare, ringraziamo la Pro Loco, la Parrocchia e tutti coloro che hanno collaborato con generosità.

Un grazie speciale va alla presidente dell’associazione, la signora Fioretta Clerico per la sua disponibilità, il suo entusiasmo e il suo impegno costante che hanno reso possibile la realizzazione di questo meraviglioso evento. Inoltre un ringraziamento speciale va all'avv. Anna Russo e al dott. Andres Miguel Rodriguez referenti di Asd Polisportiva Handicap Biellese, vere anime dell'organizzazione.

Anna Russo poiché senza il suo impegno, la sua dedizione e la sua visione, questo evento non sarebbe stato possibile; Andres Miguel Rodriguez che con determinazione e costanza ha curato i rapporti con le istituzioni e il cronoprogramma delle attività per realizzare l'evento sempre col sorriso e la gioia di poterlo realizzare.

Un ringraziamento sentito anche al direttore artistico, il maestro di chitarra classica Davide Elena, per il prezioso supporto tecnico e la sua instancabile collaborazione.

E naturalmente, un grazie di cuore ai musicisti che hanno accompagnato con la loro arte questa giornata speciale:

- al violinista, Sig. Genadi Gershkovych studente universitario Accademia Perosi

- al giovane allievo pianista Francesco Lepori,

- e allo studente chitarrista Gabriele Florio, che con la loro musica hanno donato emozioni e reso l’atmosfera ancora più magica.

Un momento cruciale è stato dedicato alla raccolta di beni alimentari promossa da Fra Galdino, che ha riscosso grande partecipazione. I beni raccolti saranno donati in parti uguali ai due punti di distribuzione solidale di Vergnasco - Cerrione e Candelo, a beneficio delle famiglie del territorio.

Non meno importante un Grazie alle Istituzioni: Presenza e Unità per il Bene Comune

Nel contesto di questa giornata così significativa, l’ASD Handicap Biellese desidera esprimere un ringraziamento particolare ai rappresentanti istituzionali che hanno voluto essere presenti, dimostrando attenzione e vicinanza concreta.

Ringraziamo il Consigliere Regionale Sig. Davide Zappalà, il Consigliere Provinciale Sig. Paolo Calabrese, e i Sig.ri Elvio Biollino, Andres Miguel Rodriguez e Paolo Seitone, consiglieri del Comune di Cerrione, che, a vario titolo, hanno partecipato all’evento.

La loro presenza ha rappresentato un segnale importante di unità e impegno condiviso, al di là di ogni appartenenza politica, per sostenere iniziative che parlano di inclusione, solidarietà e cittadinanza attiva.

Una giornata da ricordare, che ci ha lasciato il cuore pieno e la voglia di continuare a camminare insieme. Alla prossima!