Malore fatale nel comune di Ponderano. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, 8 luglio: stando alle prime ricostruzioni un uomo di circa 76 anni avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre era seduto al tavolino di un bar.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per cause naturali. La salma è stata affidata all'impresa funebre Giglio Tos & Cattai per le esequie.