I proprietari sono in vacanza, a Gaglianico arrivano i ladri (foto di repertorio)

Furto in un'abitazione di Gaglianico. Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero approfittato dell'assenza dei proprietari (lontani dal Biellese per vacanza) per colpire indisturbati.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, avrebbero rovistato nelle camere in cerca di preziosi. Alla fine, si sarebbero allontanati a mani vuote. È in fase di quantificazione l'ammontare dei danni. Sul caso indagano i Carabinieri.