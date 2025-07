Sala Biellese: riqualificazione area vicino al Santuario della Madonnina

Il Comune di Sala Biellese attraverso una delibera di giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dell’area attrezzata comunale adiacente al Santuario della Madonnina. L’intervento si inserisce nell’ambito della “Programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale” prevista dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027.

A seguito della partecipazione all’“Avviso per la presentazione delle proposte progettuali” promosso dalla Regione Piemonte e delle successive deliberazioni della Giunta regionale (n. 1-8152 del 12 febbraio 2024, n. 1-8297 del 18 marzo 2024 e n. 1-8619 del 27 maggio 2024), il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 83.903,70 euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 9.322,63 euro, per un importo complessivo di 93.226,33 euro.

L’incarico per la redazione del progetto, comprensivo di rilievi, studi, pratica paesaggistica, progettazione esecutiva, direzione lavori e certificazione finale, è stato affidato ad uno studio di architetti di Vercelli.