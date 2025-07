Crono Trail Burcina 2025: 172 atleti sfidano la salita FOTO e VIDEO

foto e video Nicola Rasolo per newsbiella.it

Oggi sabato 5 luglio a Pollone si corre per la Crono Trail Burcina, una gara a cronometro in salita che vede protagonisti 172 atleti sul nastro di partenza. La competizione si svolge nel suggestivo scenario del Burcina, con una partenza singolare: ogni corridore partirà uno alla volta, a intervalli di 30 secondi, per sfidare il tempo su un percorso impegnativo.

La gara si sviluppa su una distanza di 3,8 km, con un dislivello positivo di 225 metri. La prova è identica per le categorie maschili e femminili, entrambe non certificate, ma molto apprezzate per la spettacolarità e la difficoltà del tracciato.

L’evento è organizzato dall’A.S.D. Bugella Sport in collaborazione con il Comune di Pollone, l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore e la Pro Loco di Pollone. Una sinergia che valorizza il territorio e promuove lo sport all’aria aperta, offrendo agli appassionati un’occasione unica di misurarsi con se stessi e con la natura.

Prima della gara a cronometro si sono svolte la gare dei bimbi e la camminata di gruppo.