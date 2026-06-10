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CRONACA | 10 giugno 2026, 09:30

Bambina di pochi anni morsa al volto da un cane, arrivano i soccorsi a Biella

La piccola è stata poi portata al Pronto Soccorso per le cure del caso, accertamenti affidati ai Carabinieri.

Bambina di pochi anni morsa al volto da un cane, arrivano i soccorsi a Biella (foto di repertorio)

Bambina di pochi anni morsa al volto da un cane, arrivano i soccorsi a Biella (foto di repertorio)

Attimi di paura nella giornata di ieri, 9 giugno, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, una bambina di pochi anni sarebbe stata morsa da un cane vicino all’area dedicata alla ristorazione del Centro Commerciale Gli Orsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla piccola. Presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di rito che delineeranno con esattezza la dinamica dell'accaduto. 

Dalle prime informazioni, sembra che la bimba sia rimasta ferita al volto. Dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure e gli approfondimenti necessari. 

g. c.

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Biella

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