Bambina di pochi anni morsa al volto da un cane, arrivano i soccorsi a Biella

Attimi di paura nella giornata di ieri, 9 giugno, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, una bambina di pochi anni sarebbe stata morsa da un cane vicino all’area dedicata alla ristorazione del Centro Commerciale Gli Orsi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure alla piccola. Presenti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti di rito che delineeranno con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Dalle prime informazioni, sembra che la bimba sia rimasta ferita al volto. Dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata al Pronto Soccorso per le cure e gli approfondimenti necessari.