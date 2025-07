Intervento in corso nella tarda mattinata di oggi, sabato 5 luglio, tra via Italia e via Dante a Biella, per la messa in sicurezza di una tegola pericolante su un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale con l'autoscala su richiesta di una pattuglia della Polizia Locale che si trova sul luogo per garantire la sicurezza dell’area e coordinare le operazioni.

L’intervento è tuttora in corso, ma la situazione risulta sotto controllo.