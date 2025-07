Pietro Micca, 32 atleti alla quarta prova del campionato regionale di marcia di regolarità

Domenica 29 giugno, a Netro, si è svolta la quarta prova di campionato regionale di marcia di regolarità, organizzata dalla società sportiva Pietro Micca.

La gara ha avuto come partecipanti 32 atleti atleti rappresentanti varie società del territorio e di regioni limitrofe che si sono cimentati in un percorso suddiviso in cinque settori molto tecnici. La partenza è avvenuta all'interno delle officine Cannon Bono, davanti all'ingresso della cellula museale del ferro per poi salire in località Bossola percorrendo anche un tratto del sentiero del cammino di Oropa, continuando la salita oltre la cappella degli alpini attraverso sentieri poco conosciuti si faceva quindi ritorno imboccando il famoso Pè d'Oca.

Al termine, dopo i vari conteggi, è stata stilata la classifica che ha visto al primo posto Gandosi Valter della società G.S. Marinelli di Brescia al secondo posto Musitello Antonio sempre del G.S. Marinelli e al terzo posto Rocci Giuseppe della Villardorese di Torino.

La classifica femminile ha visto vincitrice Gritti Nives della società Osa Valmadrera (BG) al secondo posto Taverna Camilla del G.S. Genzianella di Coggiola e al terzo posto Virla Cristine Adrienne del g.s. Zegna di Valdilana. Il tutto si è svolto nel più assoluto rispetto delle regole sportive e del benessere psico-fisico che questa disciplina infonde nei suoi cultori.