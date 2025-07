Nuoto, i risultati di In Sport Biella: brilla Remorini nel trofeo internazionale FOTO

Nuoto, i risultati di In Sport Biella: brilla Remorini nel trofeo internazionale

PIETRO REMORINI 13º NEI 200 DORSO A ROMA NEL TROFEO INTERNAZIONALE SETTE COLLI

Pietro Remorini aggiunge un altro tassello importante alla propria ancor giovane carriera.

L’atleta classe 2008 allenato nel team In Sport Rane Rosse Biella dal tecnico Riccardo Mosca, ha conquistato un prestigioso quinto posto in finale B, 13ª assoluto, nei “suoi” 200 dorso al 61° Trofeo Internazionale Settecolli di Roma.

L’evento, che ha richiamato allo Stadio del Nuoto di Roma numerosi atleti di punta della Nazionale azzurra e internazionali, è andato in scena da giovedì 26 a sabato 28 giugno.

Remorini, all’esordio assoluto nel Meeting romano, si è qualificato per la finale B timbrando il 15º tempo in batteria con 2’03”93.

Nel pomeriggio di sabato poi, come spesso gli succede, ha sfoderato una prestazione superlativa, abbassando il personale fino a 2’03”37.

Il giorno precedente l’allievo di Riccardo Mosca aveva nuotato il personale anche nei 100, ottenendo un ottimo 25º posto finale in 57”49.

L’attenzione ora è rivolta ai Campionati Regionali lombardi, ma soprattutto ai Campionati Nazionali Estivi, in programma a inizio agosto a Chianciano Terme.

RANE ROSSE SECONDE CON GLI ESORDIENTI B AI CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDI

In Sport Rane Rosse di Biella e Crescentino protagoniste ai Campionati Regionali Lombardi riservati alla categoria Espedienti B, andati in scena sabato 28 e domenica 29 giugno a Lodi.

Il team Rane Rosse ha conquistato un eccellente secondo posto, a soli 5 punti dai campioni regionali del team DDS.

Merito anche dei risultati ottenuti dagli atleti allenati dai tecnici Timothy Zanolini, Alberto Bario e Claudia Passini.

Per il gruppo di Biella a podio e in zona punti, tra i primi 8 delle classifiche individuali: Amelie Medea Pasquettaz, terza nei 100 e nei 200 dorso, 6ª nelle staffette 4x50 mista e 4x50 stile libero, Riccardo Abate, terzo nei 200 misti e nella staffetta 4x50 mista, 5º nei 200 dorso, Alessandro Prina Mello, 5º nei 200 rana.

In gara anche Allegra Bandini, Tommaso Caneparo, Emma Correnti Frojo, Marco Martinotti, Amalia Elena Oprea, Bianca Maria Rossetti, Sofia Bellan, Matilde Bochicchio, Isabella Bono, Stefano Borrini, Ernesto Marchionatti, Tommaso Toraldo, Livia Conigliaro, Adele Merlin.

Per il gruppo di Crescentino hanno portato punti per la classifica finale: Francesco De Pasquale 8º nei 100 dorso, Andrea Tagariello 5º nei 100 delfino e nei 200 stile libero, terzo nella staffetta 4x50 mista.

In gara anche Bryan De Angelis, Federico Nervo, Alessandro Corridore, Anna Brentaro, Viola Zucchelli, Giulia Lavecchia, Vittoria Calcagno.

Il team Esordienti B conclude così nel migliore dei modi la propria stagione. Ora le meritatissime vacanze estive.

PALLANUOTO

ALLIEVI UNDER 16 DYNAMIC IN SPORT ALLE FINALI NAZIONALI DIVISIONE C

Obiettivo raggiunto per il team under 16 allievi Dynamic In Sport di pallanuoto.

La squadra allenata dai tecnici Luca Casanova e Paolo Musso ha ottenuto il pass per le finali Nazionali C, in programma a Caserta dal ieri, martedì 1 luglio, a venerdì 4 luglio.

Qualificazione conquistata nel girone giocato lunedì 23 e martedì 24 giugno a Chiavari, dove Biella ha ottenuto un eccellente secondo posto finale, perdendo contro i padroni di casa ma battendo poi Livorno Acquatics e Varese.

A Caserta Biella giocherà nel girone B, con Andrea Doria, San Mauro e Fermo.

Nel girone A ci saranno Chiavari, Brescia, Babel e Italica Sport.

L’esordio ieri contro Andrea Doria, con sconfitta 9-12. Oggi match contro San Mauro.

Hanno fatto parte della formazione biellese che ha conquistato l’accesso alla fase Nazionale:

Riccardo Maffioletti, Giacomo Todaro, Matteo Borsotti, Gregorio Fabbro, Pietro Canuto, Lorenzo Ragona, Nicolò Brunago, Mattia Brunago, Samuele Francese, Luca Armondi, Matteo Franzoso, Martino Biasini, Tommaso Di Santo, Nicolò Radice, Nicolò Prina Mello.