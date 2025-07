Biella, arte, musica e spettacolo per tutti: torna lo Street Art Riva Festival

Due serate gratuite all’insegna della creatività in Piazza del Monte, tra performance acrobatiche, musica live e mitologia greca in chiave circense.

Biella si prepara ad accogliere la dodicesima edizione dello Street Art Riva Festival, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025. Due serate ad ingresso gratuito che trasformeranno Piazza del Monte nel cuore pulsante dell’arte urbana e della festa popolare, grazie a un mix esplosivo di spettacoli dal vivo, performance multidisciplinari e proposte per tutte le età.

Il festival, organizzato dall’Ente Manifestazioni Biella Riva con il contributo del Circolo Lessona e in collaborazione con il Ratataplan Festival di Lessona, propone quest’anno un cartellone ricco di sorprese. In scena si alterneranno 20 artisti tra circensi, musicisti, danzatori e animatori, con una particolare attenzione alla dimensione familiare e inclusiva dell’evento.

Venerdì 4 luglio – La magia di Mary Poppins e la danza in strada

La serata d’apertura coincide con la Notte Bianca Show, organizzata dal Comune di Biella e dalle associazioni di categoria. Dalle 18.00, Piazza del Monte si animerà con lo StreetArtVillage, area food & animazione per bambini con Zoo Family e Cappuccetto Giallo. A seguire, musica live con Sen, giovane cantautrice e busker varesotta.

Alle 21.00 sarà la volta del Mary Poppins Show di Lavinia Minetti, uno spettacolo interattivo tra bolle giganti e magia per grandi e piccoli. Alle 22.00 partirà la parata Social Dance a cura di Crazy Swing Hornet, con Lindy Hop e Charleston lungo via Italia. In contemporanea, in Piazza San Giovanni Bosco, si esibirà Mariangela Martino, la “pianista imprevista” che suona... in tutte le posizioni. Gran finale con il Duo Bau Show, spettacolo circense tutto al femminile tra hula hoop, acrobazie e comicità.

Sabato 5 luglio – I miti greci diventano spettacolo acrobatico

Il sabato si aprirà con lo StreetArtVillage e l’animazione per bambini, seguiti dalla musica dal vivo del gruppo torinese I Lacci. Alle 21.00 spazio all’ironia e al talento di Fausto Gori – Demenzio con il suo travolgente show Psycho Chicken.

Il momento clou della serata arriverà alle 22.00 con MYTHOS, uno spettacolo itinerante ideato da Arte Makà, che porterà in scena in modo acrobatico e visionario i grandi miti della Grecia classica. Un’opera pensata per coinvolgere e far riflettere, fondendo linguaggi antichi e moderni in un’unica esperienza sensoriale e poetica.

Cibo di strada, animazione e magia per tutti

Durante entrambe le giornate, la piazza ospiterà sette stand gastronomici, tra cui Panzerotti On The Road, La Bottega Alimentari, Tony Codino e Le Crêpes di Federico. L’atmosfera sarà resa ancora più festosa da laboratori, baby dance e sorprese continue.