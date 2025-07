Biella, una donna in ospedale dopo un sinistro tra auto (foto di repertorio)

Tamponamento stradale tra due auto a Biella. È successo poco dopo le 15.30 di oggi, 2 luglio, in prossimità della rotonda di via per Candelo.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che sia rimasta ferita una donna, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in codice verde al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti di Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.