Calcio, Chicco Rossi torna alla Biellese: ruolo in prima squadra, guiderà anche l'Under 17

Un notizia che profuma di appartenenza, di storia, di Biella. Enrico “Chicco” Rossi riabbraccia la sua Biellese: dalla stagione sportiva 2025/26 sarà alla guida della formazione Under 17 e avrà un ruolo attivo anche in prima squadra, lavorando a stretto contatto con mister Luca Prina. Un ritorno accolto con entusiasmo dalla società e da tutta la famiglia bianconera.

Rossi, infatti, ha scritto pagine importanti della storia della Biellese prima da protagonista in campo, con carattere, generosità e momenti rimasti nel cuore dei tifosi. Su tutti, il gol del 22 giugno 1997 contro l’Astrea, nell’ultimo minuto della finale di andata dello scudetto Dilettanti. Una rete che ancora oggi fa brillare gli occhi.

Poi, da allenatore, ha accompagnato tante generazioni di giovani bianconeri, portando per due anni consecutivi la Juniores alle finali regionali. Il suo viaggio da allenatore è passato da realtà come Ceversama Biella, Dufour Varallo, Accademia Borgomanero, fino all’ultima esperienza con l’Under 16 del Novara e ai tanti anni formativi nella Biellese.

Ora, è tempo di un nuovo inizio. Emozionato, ha commentato così il suo ritorno: “Mi sembra solo di essere di nuovo a casa. C’è una grande emozione. Dopo 5-6 anni in giro, questo per me è un rientro naturale”.