Gara di squash a squadre, in evidenza Cagno nonostante il maltempo

E’ stata una giornata incredibile, bellissima sotto tutti i punti di vista ma con un imprevisto finale che ha reso il tutto un po’ surreale. Sabato mattina alle 9e30, come suggerito dagli organizzatori, si è iniziato a tirare i primi colpi di riscaldamento; è una giornata di sole calda ma non afosa, lievemente ventilata che la rende particolarmente gradevole.

I campi da squash del Centro Sportivo Pralino danno sul giardino e i numerosissimi giocatori intervenuti, 33 suddivisi in 11 squadre, si dividono nelle zone a loro riservate; c’è chi studia gli avversari, chi ne approfitta per dialogare con gli amici che ritrova dopo tanto tempo, chi si rilassa al sole e chi fa esercizi di riscaldamento e di stretching in vista delle imminenti gare.

E le partite finalmente iniziano: Biella Squash 1, Poli Squash 1, Brescia QI Fit passano il primo turno a discapito rispettivamente di Poli Squash 2, Torino2, e Biella Squash2. Le squadre eliminate si giocano un triangolare che alla fine vede la squadra di Torino 2 aggiudicarsi la pool ed a piazzarsi al 9° posto finale. Il secondo turno vede Biella Squash 1 impegnata contro la testa di serie nr. 1 del tabellone Cagno Intercomunale, c’è lotta ma a spuntarla sono i lombardi!

La compagine milanese dell’Assi Team liquida i bergamaschi del Bergano Squash Sportelgat 64 a 47, mentre il Poli Squash 1 di Milano conquista il passaggio del turno per soli 2 punti (61a59) contro i campioni torinesi ed i liguri del team Levante Squash fanno bottino pieno (81 punti) contro i bresciani del Qi Fit. Girone di consolazione per gli eliminati e 5° posto conquistato da Torino 1 contro Biella Squash 1 dopo aver rispettivamente eliminato le squadre di Bergamo e di Brescia. E si arriva alle semifinali: Cagno elimina l’Assi Team 67a53 mentre Levante prosegue la sua cavalcata verso la finale contro il Poli Squash1 di Paolo De Bortoli.

A questo punto si verifica l’inimmaginabile: in pochi minuti il cielo si fa nero e minaccioso, il vento si mette a soffiare fortissimo e nel giro di pochi minuti un nubifragio di incredibile intensità si abbatte sul Biellese. In questo clima si giocano le due finali per le prime 4 posizioni del tabellone. I primi a finire la loro sfida sono ASSI Team che batte il Polisquash 1. Sui campi si sfidano anche i 2 team biellesi, i torinesi, le finaliste ed i loro familiari. Verso le 19, quando la pioggia ha finalmente deciso di smettere, si emette il verdetto finale: Cagno vincitrice con merito su Levante Squash!

Gli organizzatori come sempre ringraziano l’ente di promozione sportiva Csain per l’opportunità ed il supporto organizzativo, gli sponsor locali: Acqua Lauretana, Birra Menabrea, Natural Boom, Double AR / Salming che hanno reso possibile l’evento con il loro consueto generoso sostegno, i giocatori intervenuti numerosi, molti dei quali con le loro famiglie ed infine, ma non per questo meno importante, un grazie particolare a Roberto Antonacci ed ai ragazzi della Biella Squash che hanno coordinato e diretto l’evento in maniera impeccabile. Appuntamento come sempre dopo le ferie per la nuova stagione agonistica 2025/26.