Valdilana: Presentato questa mattina "Ritrovato Festival" di danza contemporanea

Ritrovato Festival è il primo festival performativo di danza contemporanea a Biella. Si terrà in Oasi Zegna dal 18 al 20 luglio 2025 e vedrà in scena compagnie emergenti di artiste e artisti under35. L’iniziativa è ideata e coordinata da Associazione Groove e coinvolge enti e associazioni che operano sul territorio biellese.

L’evento, gratuito, è diffuso e site-specific: le performance andranno in scena in alcuni dei luoghi più suggestivi di Oasi Zegna, uniti da camminate collettive che il pubblico percorrerà tra i vari “palcoscenici”, per un evento all’insegna dell’arte, del benessere e del contatto con la natura.

La location ideale individuata è l’Oasi Zegna, sia per l’importanza e la storicità che ricopre a livello nazionale, sia per la varietà e bellezza paesaggistica, in ottica di reciproca valorizzazione tra arte e natura. L’Oasi è il simbolo di un modello di imprenditorialità che vuole reinvestire nel benessere immateriale della propria comunità di riferimento. Il festival ha infatti l’obiettivo di recuperare il dialogo tra arte, ambiente e realtà locale, in linea con i principi del progetto Oasi Zegna, andando a contribuire al presente e al futuro di quest’ultimo come spazio pubblico di partecipazione artistica e culturale. Ritrovato nasce dal desiderio di portare una ventata d’aria fresca nel panorama culturale biellese e far conoscere la danza contemporanea alla comunità locale e alle nuove generazioni.

Il progetto si propone come un’occasione di incontro, condivisione e scoperta, capace di parlare a tutte e tutti – senza il bisogno di conoscenze pregresse – attraverso un linguaggio artistico sensibile, accessibile e profondamente umano.

“Un corpo che danza è un corpo che parla senza avere bisogno di una narrazione. È infatti una forma d’arte che comunica a livello sensibile, passando dalle emozioni e non dalla razionalità” - Eleonora Strobino, Direttrice Artistica del festival.

Le performance si svolgeranno all’aria aperta, senza palchi o strutture, per generare un dialogo diretto tra gesto e paesaggio. “I progetti artistici entrano in relazione diretta con lo spazio naturale circostante, creando un’esperienza unica e irripetibile sia per chi assiste che per chi va in scena” - Elisabetta Garrone, Direttrice Organizzativa del festival.

Il pubblico sarà poi accompagnato lungo i sentieri tra una tappa e l’altra, trasformando la fruizione artistica in un’esperienza immersiva.

Promosso da Associazione Groove, con la direzione artistica condivisa con Associazione Amelia, il festival pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità fisica e sensoriale, e alla formazione dei giovani, coinvolgendo studenti dell’IIS Giuseppe e Quintino Sella di Biella e un team composto al 70% da under 35.

Accessibilità

L’accessibilità è un valore fondamentale per Ritrovato Festival e grazie alla collaborazione con GAL – Montagne Biellesi si stanno muovendo i primi passi per garantire la migliore esperienza possibile a un pubblico con esigenze specifiche.

In particolare, le performance di domenica 20 luglio saranno rese accessibili alle persone con disabilità motorie e alle persone sorde attraverso diverse iniziative pensate per favorire la partecipazione:

- joelette (sedie a rotelle sportive per il tempo libero) per poter effettuare la camminata fino al Rifugio Monte Marca;

- video di presentazione del festival e delle performance tradotti in LIS, sui canali online del festival

- distribuzione di stampe visive che accompagnano il pubblico nella comprensione della drammaturgia sonora delle performance;

- presenza di un’operatrice formata per l’accoglienza di spettatori con esigenze specifiche, incluse persone sorde segnanti.

I luoghi e la direzione artistica

L’evento si svolgerà dal 19 al 20 luglio 2025, con un’anteprima il 18 luglio presso il Giardino delle Rose del Centro Zegna (Valdilana, BI). Sabato 19 luglio le coreografie animeranno Bocchetta Stavello e Bocchetta di Margosio. Domenica 20 luglio il percorso artistico si snoda tra il Piazzale 1 di Bielmonte e il Rifugio Monte Marca, collegati da una camminata lungo il Percorso 12. La direzione artistica di Ritrovato Festival propone un assaggio della danza contemporanea italiana al pubblico biellese, attraverso sei performance selezionate per la loro attualità e capacità di dialogare con diversi pubblici. Le tematiche delle performance sono di interesse trasversale, trattate con linguaggi accessibili anche a chi si avvicina per la prima volta alla danza: il rapporto tra uomo e fabbrica, natura e progresso, la condizione femminile, l’identità giovanile, appartenenza e straniamento.