Luoghi del Cuore, oltre 5mila voti per le Fontane Parlanti di Rosazza. Delmastro: “Risultato storico”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Confesso di essere rimasta interdetta nell'aver appreso il numero finale dei voti attribuiti alle Fontane Parlanti di Rosazza. Per appena 5 voti sembrava non avessimo superato la soglia dei 5000 che ci avrebbe aperto le porte ad una possibile soglia di finanziamento più alto ed incrementato il punteggio nel bando.

Siamo sempre stati in contatto, come amministrazione, con la delegazione del FAI di Biella con cui abbiamo proficuamente collaborato ed a cui va il nostro più grande ringraziamento! Sapevamo con certezza che avevamo superato di gran lunga la soglia dei 5000 voti, l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Abbiamo mantenuto i nervi saldi, doveva esserci un errore ed eravamo in grado di provare gli invii effettuati ed il numero di firme totali.

Ringraziamo il FAI nazionale per aver celermente preso in carico la richiesta di revisione effettuata direttamente dalla Delegazione di Biella. Gli errori possono accadere, la capacità di riconoscerli e di porvi rimedio è il segno più evidente del desiderio di partecipazione del FAI. Ora si possiamo tirare un sospiro di sollievo e gridare i nostri 5544 GRAZIE a tutti coloro che ci hanno sostenuto. Un risultato storico per il Biellese.

Il luogo più votato del Biellese da quando il FAI ha aperto il bando dei luoghi del cuore. Per un borgo minuscolo come Rosazza è veramente un successo clamoroso, sintomo dell'affezione che Rosazza è in grado di infondere. Rosazza è un vero luogo del cuore”.