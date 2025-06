Biella, gasolio sulla strada: motociclista scivola a terra

Mattinata da dimenticare per un motociclista rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. È successo alla rotonda tra via Felice Piacenza e via Oremo, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell'ordine, il centauro sarebbe scivolato a terra a causa della presenza di gasolio sulla sede stradale.

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e sarebbe stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, anche il personale preposto per la pulizia della carreggiata.