Biella, il 14° Rally Lana Storico è ufficialmente partito: 181 equipaggi al via FOTO e VIDEO

Biella, il 14° Rally Lana Storico è ufficialmente partito: 181 equipaggi al via - Servizio di Maria Camilla Toffetti per newsbiella.it

È ufficialmente iniziato questa mattina, sabato 21 giugno alle ore 8.30, il 14° Rally Lana Storico, con la partenza dalla pedana allestita al Centro Commerciale “Gli Orsi” di Biella. In una cornice vibrante di motori accesi, i primi equipaggi hanno sfilato in pedana, dando il via alla competizione che rappresenta il quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

Con, di cui, la manifestazione conferma il proprio ruolo di spicco nel panorama del motorsport nazionale. L’organizzazione è a cura del collaudato team del, in collaborazione coned il supporto fondamentale dei concessionari locali.

Le vetture affronteranno un percorso di 217 chilometri con quasi 100 chilometri cronometrati distribuiti su sei prove speciali, tra cui la spettacolare “Bioglio” di oltre 21 chilometri. Le altre prove, da ripetere per due volte, sono “Campore” e “Baltigati”. L’assistenza è prevista a Pray, mentre il traguardo è fissato nuovamente agli Orsi, con arrivo stimato intorno alle 17:30.

Tra i favoriti spiccano i nomi di Matteo Musti e Claudio Biglieri su Porsche Carrera RS (M.R.C. Sport), decisi a consolidare la leadership nel 2° Raggruppamento. Grande attesa anche per Marco Bertinotti, Davide Negri, Giuliano Palmieri e il ritorno di Alberto Salvini. Forte la presenza di equipaggi locali pronti a dare battaglia sulle strade di casa, come Ivan Fioravanti e Annalisa Marchese Vercella, con la Ford Escort RS.

Per quanto riguarda le, è al debutto ufficiale la nuova categoria che include modelli iconici come la Subaru Impreza WRC e la Renault Clio Maxi Kit, mentre nellaspiccano i nomi dei leader nazionali

A fare da cornice al rally, il Rally Lana Village allestito tra Piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini, dove ieri si è tenuta la sfilata degli equipaggi e l’inaugurazione della mostra “Rally Lana since 1973”.

“Biella è terra di motori – ha dichiarato il presidente ACI Biella Andrea Gibello – e ancora una volta lo dimostra accogliendo con entusiasmo piloti e pubblico da tutta Italia. Il Rally Lana Storico è il simbolo di un territorio che ama e sa fare motorsport”.