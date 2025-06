Torna al carcere di Biella la “Partita con i Papà” promossa da BambiniSenzaSbarre

Anche quest’anno lo Sportello Multiservizi della Casa Circondariale di Biella aderisce all’iniziativa nazionale “Partita con i Papà”, promossa dall’associazione BambiniSenzaSbarre in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). L’evento, che si svolge in tutte le carceri italiane, è pensato per rafforzare il legame tra i detenuti e i loro figli, offrendo un’occasione unica per condividere momenti di gioco e affetto all’interno di un contesto speciale.

A Biella, l’appuntamento è fissato per sabato 5 luglio e sarà articolato in due momenti distinti, per coinvolgere due diversi gruppi di detenuti: la prima fascia oraria sarà dalle 9.30 alle 11.30, la seconda dalle 13.30 alle 15.30.

A causa della temporanea indisponibilità del campo da calcio, chiuso per lavori di manutenzione, quest’anno l’incontro si terrà nell’area verde dell’istituto e sarà dedicato al gioco del biliardino, che vedrà papà e figli sfidarsi in partite simboliche ma ricche di significato.

Maggiori informazioni sull’iniziativa a livello nazionale sono disponibili sul sito di BambiniSenzaSbarre: www.bambinisenzasbarre.org.