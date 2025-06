Vandali al Bocchetto Sessera, nel mirino una cappella dedicata alla Madonna FOTO

I vandali tornano a colpire in alta quota. A finire nel mirino non soltanto le cime delle montagne, come accaduto di recente sulla Rocca d'Argimonia, ma anche le cappelle votive dedicate alla Madonna. Come quella presente da moltissimi anni nell'area picnic del Bocchetto Sessera che, nei giorni scorsi, è stata imbrattata da ignoti.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che qualcuno abbia utilizzato una bomboletta spray per deturpare l'immagine sacra, oltre ad alcuni lumini lasciati dai fedeli. A scoprirlo uno dei tanti escursionisti che, nel corso degli anni, si è preso cura di questo luogo di culto “C'è chi lascia anche una foto ricordo di un proprio caro – spiega – Spiace vedere che non c'è nessun rispetto, nemmeno per quelle mete utilizzate per condividere momenti di preghiera e profonda devozione”.