Bestie in Fucina, a Mongrando inaugurata la mostra (foto dalla pagina Facebook Insieme per Mongrando - Michele Teagno sindaco)

Nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale, insieme ad Aldo Rocchetti della Rete Ecomuseo Elvo E Serra, ha inaugurato la mostra "Bestie in Fucina" dell’artista Giovanni Tamburelli, un’esplosione di forme, colori e immaginazione che arricchisce la storica Fucina Morino.

“Un ringraziamento speciale a chi, con maestria e fantasia, ha trasformato questo luogo unico in uno spazio espositivo vivo e sorprendente – spiegano dal Comune sui propri canali social - Non è solo una mostra: è un’occasione per scoprire o riscoprire uno dei gioielli storico-culturali di Mongrando. La Fucina non è un museo nel senso tradizionale, ma uno spaccato autentico di vita, rimasto intatto nel tempo. Qui, ogni pietra e ogni attrezzo raccontano il lavoro, l’ingegno e la memoria di una comunità. Lasciatevi stupire dalle opere nate dal ferro e dalla fantasia, in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato”.