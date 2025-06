Benna, Candelo, Massazza, Verrone e Villanova Biellese in pellegrinaggio a Oropa FOTO

Come da tradizione, anche quest’anno le comunità di Benna, Candelo, Massazza, Verrone e Villanova Biellese si sono ritrovate per il consueto pellegrinaggio a Oropa, svoltosi nella giornata di ieri domenica 16 giugno.

Un appuntamento sentito e partecipato, che unisce la dimensione spirituale a quella comunitaria, rinsaldando legami tra territori vicini e accomunati dalla devozione alla Madonna Nera. A rappresentare ufficialmente le rispettive cittadinanze, le Amministrazioni comunali, che hanno preso parte al momento religioso insieme a numerosi fedeli.

Il pellegrinaggio si conferma una delle ricorrenze più significative per queste realtà del Biellese, in cui fede e identità locale si fondono in un gesto collettivo che guarda alla tradizione ma che continua a parlare anche al presente, come momento di riflessione, unione e condivisione.