Il Comune di Donato affiderà in gestione l’impianto sportivo “Piero Grosso” per cinque anni

L’Amministrazione comunale di Donato ha deciso di procedere con l’affidamento a terzi dell’impianto sportivo “Piero Grosso”, struttura di proprietà del Comune che comprende un campo da calcio, un campo da calcetto e tennis, un campo polivalente per calcetto, pallacanestro e pallavolo, un campo per il beach volley, oltre a un fabbricato con bar, tre spogliatoi e locale caldaia.

L’impianto, classificato come bene patrimoniale indisponibile ai sensi dell’articolo 826 del Codice Civile, non potrà essere oggetto di semplice locazione, ma verrà affidato tramite una concessione di servizio. Questo significa che il gestore sarà incaricato non solo dell’uso degli spazi, ma anche della loro conduzione e manutenzione, in coerenza con la funzione pubblica dell’impianto.

Il Comune intende quindi avviare una procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo gestore, con una durata della concessione fissata in cinque anni. Il canone concessorio sarà stabilito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, prendendo come riferimento i valori medi applicati nei comuni del territorio circostante.