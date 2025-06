Oltre la tratta”: il 14 giugno a Occhieppo Inferiore una giornata di eventi tra accoglienza, diritti, musica e sapori dal mondo

In occasione della Giornata del Rifugiato 2025, il Progetto SAI dell’Unione Montana Valle Elvo organizza “Oltre la tratta”, un’intera giornata dedicata al tema dell’accoglienza e alla lotta contro lo sfruttamento, tra momenti di riflessione, convivialità e spettacolo. L’appuntamento è per domani, sabato 14 giugno al Salone Polivalente di Occhieppo Inferiore, in via Caralli 7.

Il programma si aprirà alle 9,30 con un convegno dedicato allo sfruttamento sessuale e lavorativo, un fenomeno purtroppo ancora attuale che richiede attenzione, consapevolezza e azioni concrete. Seguirà, alle 12,30, un “pranzo dal mondo” a cura del progetto Soul Kitchen.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terrà una tavola rotonda incentrata sulle esperienze, le buone prassi e le criticità dell’accoglienza nei luoghi periferici e di frontiera. L’incontro sarà arricchito da momenti di intrattenimento: animazione, spettacoli di magia e giocoleria a cura di Andrea Morabito e del collettivo Alic.E20.

La giornata si concluderà in musica alle 17,30 con un aperitivo e l’esibizione live di “Obom” – Na Selva, seguita da un DJ set firmato Afrisonica.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti il servizio bar a cura di Spazio Hydro, uno swap party organizzato da Incontroamano, banchetti informativi, una mostra fotografica dedicata a Soul Kitchen e prodotti artigianali realizzati da Su Misura Kukui.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare yara.bagarin@tantintenti.org o il numero 340 3729799.