Giornata dello sport a Candelo nel ricordo del professor Luigino Ugazio

Sabato 14 giugno, presso l’Oratorio di San Pietro a Candelo é stata organizzata una festa per grandi e piccoli all’insegna dello sport e del benessere, in memoria del professor Luigino Ugazio.

Alle 14 le attività saranno aperte da una cerimonia, e a seguire, dalle 14.30 alle 17, bambini e ragazzi (5-14 ani) avranno l’occasione di sperimentare diverse discipline, per esempio danza, equitazione, pallavolo, e molti altri. Durante il pomeriggio saranno esposti di disegni degli alunni delle scuole di Candelo realizzati sul tema “Giornata Nazionale dello Sport”.

Non solo... saranno presenti attività di promozione della salute a cura delle associazioni locali. In merito a ciò ci saranno dimostrazioni di ginnastica dolce, di camminata consapevole e di educazione al benessere psicofisico. Alle 17 si terrà una partita di pallavolo dedicata a Luigino Ignazio, figura di riferimento per lo sport a Candelo.

Infine, per concludere il pomeriggio, alle 18 verrà sostenuta la “Messa dello Sportivo”. Durante la celebrazione verranno lette riflessioni preparate dagli studenti.