In Valle Cervo arriva la Cicloscalata Andorno-Alpe Pratetto

Sabato 14 giugno si terrà la Cicloscalata Andorno - Alpe Pratetto, terza prova della Starscup 2025, una gara ciclistica in salita aperta a tutti i tesserati C.S.A.In., F.C.I. ed E.P.S.

Il ritrovo è fissato alle 12 ad Andorno, in via Galliari presso l’area artigianale. La partenza è prevista per le 14 con un tratto iniziale di trasferimento mentre il tratto agonistico inizierà in via Cantono, sempre ad Andorno.

L’arrivo sarà all’Alpe Pratetto, presso il circolo Le Piane.Il percorso misura 6,72 chilometri con un dislivello positivo di 520 metri, una pendenza media del 9,5% e una pendenza massima che raggiunge il 14%. L’altitudine all’arrivo è di 1033 metri.

Il tempo stimato per completare la salita è di circa 50 minuti, con una velocità media di 8,1 km/h. Le premiazioni, suddivise per categorie maschili e femminili, si svolgeranno presso il ritrovo di Andorno.

Verrà premiato il primo classificato con una confezione di prodotti, mentre dal secondo al quinto posto saranno assegnati premi in prodotti vari.