A Donato si torna a correre il SerraMontiTrail

Sabato 14 giugno, a Donato, sarà di scena la 6° edizione del SerraMontiTrail. L'obiettivo degli organizzatori è quello di portare i partecipanti sui sentieri della Serra Morenica e sulle prime alture delle Alpi Biellesi toccando i comuni di Donato, Chiaverano e Andrate.

Quest'anno l'appuntamento sarà al pomeriggio, a partire dalle 16.30. Ci sarà anche la possibilità di far partecipare anche i bimbi a partire dai 6 anni di età che, seguiti da appositi istruttori, potranno cimentarsi in un breve circuito. Al termine ristoro e pasta per tutti!