Antonio D’Ambrogio nuovo Responsabile Tecnico Sportivo della Valle Elvo FOTO

La Valle Elvo comunica che Antonio D’Ambrogio, capo allenatore della Prima Squadra delle ultime 3 stagioni con il passaggio di categoria e due play off consecutivi, dal 5 giugno 2025, assumerà l’importante incarico di ruolo di Responsabile Generale Tecnico Sportivo della Società, riportando direttamente al Consiglio Direttivo.

Leader di consolidata esperienza, Antonio D’Ambrogio porta con sé un bagaglio importante di competenze tecniche, gestionali e strategiche, maturate in oltre trent’anni di esperienza ai vertici del calcio regionale e associa a queste competenze manageriali derivanti dal suo lavoro in ambito Health presso Company Internazionali. È stato allenatore dapprima a livello giovanile con 2 campionati esordienti e 5 Campionati Regionali di alto livello. Ha operato in Società prestigiose come Chiavazzese, Spolina, San Biagio, Libertas Biella, Libertas Carisio, Libertas Cossato, ancora Chiavazzese, Ponderano, Valdilana Biogliese e Valle Elvo. Ha lavorato come Responsabile della rappresentativa Provinciale per diverse stagioni e vincendo nell’anno 2001 per la prima volta il titolo regionale con il comitato di Biella, classificandosi conseguentemente terzi al Nazionale. Ha il record di ben 10 promozioni con 7 diverse Società, e con Chiavazzese e Libertas Biella il doppio passaggio di categoria nei primi 2 anni. Ha avuto diverse onorificenze da parte dell’AIAC con ben 7 panchine d’oro, 3 nomination, il prestigiosissimo premio AIAC Regionale Lingotto d’argento” e il premio Golden Coach Regionale nella stagione 2022/23 già con noi in Valle Elvo.

Antonio D’Ambrogio avrà la responsabilità dell’intera Area Tecnica Sportiva di tutta la Società. A suo riporto opererà il suo uomo di fiducia Stefano Gariazzo, come Responsabile Tecnico Sportivo delle squadre dell’attività agonistica. Inoltre avrà come collaboratori diretti Stefano Vitale come Responsabile Tecnico Sportivo dell’attività di base, Nino Varacalli come Responsabile sportivo Organizzativo e Gigi Mantovan con la responsabilità dell’attività educazionale.

Con questa nomina, la Valle Elvo rafforza la propria struttura organizzativa, nell’ottica di un percorso di crescita mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione, cercando di essere un punto di riferimento fondamentale per il territorio dell’intera Valle Elvo e sempre più importante per il territorio biellese.

La società: "Siamo lieti di aver affidato ad Antonio e al suo staff la gestione del progetto, crediamo fortemente nel valore delle persone, in quanto le figure professionali del team porteranno un valore aggiunto alla nostra società e soprattutto al settore giovanile. La Valle Elvo ha un patrimonio di giocatori importante, con 18 squadre all’attivo e un forte intento di coordinamento con l’obiettivo di portare avanti una cultura calcistica che coniuga l’educazione sportiva, fondamentale per la crescita umana dei ragazzi".

Antonio D’Ambrogio: “Sono felice e onorato dell’incarico che la Società Valle Elvo mi ha affidato e ringrazio soprattutto per avere avuto libera scelta dei miei collaboratori diretti. Ringrazio, Stefano, Nino e Gigi che già erano in Società di essersi messi a disposizione, ma un ringraziamento speciale a Stefano Gariazzo, un professionista di mia estrema fiducia che ha smesso di allenare per seguirmi in questa importantissima avventura, capendo le mie esigenze e la sua importanza. Credo fortemente nel lavoro di Team, mi affiderò a poche Linee Guida ma fattibili e percorribili, e tutti dovranno rispettarle pienamente. Avremo inizialmente 5 “ Valori fondamentali” che sono l’Integrità cioè fare ciò che è giusto e corretto, l’Inclusione cercando di fidelizzare tutti gli abitanti della Valle Elvo, il Team work a partire dagli allenatori che devono collaborare tra di loro costantemente con il fine fondamentale di migliorare i ragazzi, la Responsabilità di ogni singolo operatore di assumersi di prendere delle decisioni ed essere disponibile al confronto nel pieno rispetto delle regole e dulcis in fundo l’Eccellenza cercando di fare le cose al meglio per eccellere nel tuo lavoro quotidiano. Metterò a disposizione la mia esperienza per far si che questi valori guidino le decisioni della Società, assicurando che vengano mantenuti elevati standard e venga favorito un ambiente esclusivo dando sempre la priorità al Lavoro di Squadra e alle responsabilità in tutte le situazioni che si verranno a creare. Ci vorrà sicuramente tempo, ma con il mio Team faremo il possibile per creare un modo di operare unico basato su principi fondamentali che hanno la finalità per tutti i componenti della Società di migliorarsi per potere dare il massimo contributo a tutti i ragazzi e questi valori saranno parte integrante del raggiungimento di tale missione”.