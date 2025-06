Conduzione di gru su autocarro: Città Studi forma nuovi addetti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al nuovo corso per Addetti alla Conduzione di Gru su Autocarro, promosso da Città Studi Biella in collaborazione con SITA Academy, realtà da sempre impegnate nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

In un contesto come quello del settore edile, in cui i rischi operativi sono elevati, la formazione professionale rappresenta uno strumento imprescindibile per la prevenzione degli infortuni. Il corso si inserisce nel quadro normativo delineato dal D. Lgs. 81/08, che impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire ai propri dipendenti una formazione adeguata e specifica per l’uso in sicurezza delle attrezzature.

L’obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti una preparazione completa — teorica e pratica — per un utilizzo consapevole e sicuro delle gru installate su autocarro. Il corso si rivolge a lavoratori maggiorenni in possesso della patente di guida B, che operano o intendono operare con autocarri dotati di gru, ma è aperto anche a privati cittadini interessati a ottenere l’abilitazione professionale.

La formazione avrà una durata complessiva di 12 ore e si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 luglio presso la sede di Città Studi Biella. Il programma è articolato in moduli teorici e pratici, con approfondimenti su normativa vigente, caratteristiche tecniche delle gru, procedure operative in sicurezza, segnaletica gestuale. Le esercitazioni pratiche includono simulazioni operative, gestione di emergenze, movimentazione dei carichi e manovre di precisione.

Le iscrizioni sono aperte. Per maggiori informazioni o per iscriversi è possibile contattare Città Studi al numero 015 8551111/22 oppure scrivere a formazione.sicurezza@cittastudi.org.