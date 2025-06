Domani la 5000 Metri di Cerrione “6° corri per Mucio”

Domani mercoledì 11 giugno a Cerrione si corre la 5000 Metri di CERRIONE “6° corri per Mucio”, organizzata da Pro Loco Cerrione A.P.S. con la collaborazione tecnica AS Gaglianico 1974, manifestazione ludico motoria e corsa su strada non competitiva per tesserati FIDAL -ENTI DI PROMOZIONE – RUNCARD.

Il percorso è lungo km 5 su asfalto.

Questo il programma:

dalle 18.00 ritrovo piazza Q.Sella, Vergnasco-Cerrione

ore 19:00 partenza corsa dei bambini

ore 19:30 partenza 5000 MT

Quota iscrizione : € 5,00 solo corsa, € 10,00 con buono cena (paella/pasta, birra)

verranno premiati i primi 3 classificati UOMO e DONNA

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica

Info: Luca 327 3699109 / Claudio 348 7031033 / Resp. Org. Cappio Alberto 339 7123903