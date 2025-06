Le Olimpiadi della Magia a Torino, 5mila illusionisti per il World Championship of Magic: spettacoli a Biella

Torino ospita il Campionato Mondiale della Magia – FISMITALY2025, in scena dal 14 al 19 luglio. Per la prima volta in Italia, il più importante appuntamento internazionale dedicato all’arte illusionistica trasformerà il capoluogo piemontese nella capitale mondiale della magia.

Attesi più di 5mila performer che animeranno per dieci giorni le cittadine piemontesi per 5mila spettacoli sul territorio. Oltre 150 maghi provenienti da 51 Paesi si confronteranno al Lingotto Centro Congressi, sede principale dell’evento. Vertice assoluto dell’arte magica, il FISM è un evento che si svolge ogni tre anni dal 1948.

A Torino i migliori illusionisti del mondo si affronteranno in sei discipline ufficiali (manipolazione, magia da scena, close-up, mentalismo, magia comica, grandi illusioni), valutati da una giuria internazionale. Tra gli artisti di fama mondiale anche Xavier Mortimer, protagonista del Cirque du Soleil nello spettacolo dedicato a Michael Jackson “One” a Las Vegas. “Questo è l’evento per eccellenza della magia, è come le Olimpiadi della magia. La cosa straordinaria è che capita a Torino, mentre di solito è nelle capitali. Per 160 ore di spettacoli ininterrotti si sfidano i maghi e i campioni cambiano la loro vita. A luglio a Torino c’è l’eccellenza planetaria della magia” commenta il presidente di Masters of Magic e Direttore Artistico FISMITALY2025, Walter Rolfo.

“La citta sta dimostrando di avere tante vocazioni per generare economiche e sociali importanti - aggiunge Mimmo Carretta assessore ai grandi eventi -. È un territorio che è cambiato ma è stato possibile grazie alle professionalità che abbiamo in campo”. Tre gli eventi di punta del programma aperto al pubblico per vivere tutti gli aspetti della magia: “Gran Gala dei Campioni”, 15 luglio ore 21 nel Teatro esterno del Lingotto Centro Congressi. In scena i vincitori assoluti del Grand Prix mondiale, le eccellenze dell’arte magica.

Il 16 luglio alle 21, in Teatro Lingotto, “I 10 Maestri dell’Impossibile”: dieci artisti internazionali presenteranno magie mai viste, tra realtà aumentata, effetti digitali e invenzioni sceniche, la magia ibrida tra arte, tecnologia e scienza, conduce la serata Alain Choquette. Il 18 luglio alle 20.30, Auditorium del Lingotto, “Magic Comedy Show” dove la magia incontra l’umorismo. Ospite speciale Otto Wessely, leggenda vivente del Moulin Rouge. Il miglior cabaret magico internazionale, con numeri esilaranti, surreali, geniali. Conduce la serata Raul Cremona.

Accanto alla competizione, si svolgeranno una fiera professionale, conferenze riservate agli addetti ai lavori e workshop tematici, mentre i visitatori potranno accedere a una selezione di spettacoli straordinari aperti al pubblico. Il Campionato del Mondo di Street of Magic, categoria inserita per la prima volta nella storia, anticiperà di una settimana la manifestazione e accompagnerà il pubblico verso il Campionato con una serie di spettacoli gratuiti e diffusi nei centri urbani del Piemonte. Gli appuntamenti si svolgeranno il 12 e il 13 luglio dalle 10.30 alle 19 a Torino, Asti, Biella, Borgomanero e Mondovì. I maghi di strada si sfideranno nelle competizioni diffuse sul territorio per poi chiudere il 19 luglio la competizione con le finali che si terranno a Torino. Oltre agli appuntamenti di street magic, l’intero territorio sarà coinvolto in un ricco programma di eventi collaterali come Lingotto Magic Festival; Illusioni Culinarie; Tea Time; serata magica.